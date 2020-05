Les grands-parents ne faisant pas partie d'un groupe à risque peuvent à nouveau garder leurs petits-enfants, s'ils sont inclus dans la bulle sociale choisie.

L'information, annoncée dimanche par le ministre flamand de la Santé Wouter Beke sur Twitter, apparaît dans la foire aux questions du site info-coronavirus.be.

Les grands-parents en question ne peuvent pas avoir plus de 65 ans et ils ne doivent pas présenter de soucis de santé. Ils doivent également faire partie de la bulle sociale élargie avec laquelle on peut désormais entrer en contact, c'est-à-dire les quatre personnes extérieures au foyer. "Une bonne nouvelle pour de nombreuses famille et un soutien supplémentaire pour celles-ci", a tweeté Wouter Beke.