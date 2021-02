Les plus petits hôpitaux, surnommés hôpitaux Moderna, vont ainsi recevoir une livraison supplémentaire du vaccin Pfizer en plus de celui d'AstraZeneca. Le gouvernement flamand veut ainsi garantir une relation d'égalité entre les différents hôpitaux. La Flandre compte treize grands hôpitaux, des "hubs Pfizer", où sont administrés les vaccins Pfizer, et une série de petits hôpitaux où c'est celui de Moderna qui est injecté. En raison de l'arrêt des livraisons de ce dernier, ces établissements plus modestes disposeront déjà de 12.500 vaccins AstraZeneca la semaine prochaine. Il a à présent été convenu que 13.000 vaccins Pfizer viendraient s'y ajouter.

Ce sont en fait les 'hôpitaux Pfizer' qui vont céder une partie de leur stock aux autres, explique-t-on au sein de l'Agence flamande pour les soins et la santé. "De cette façon, nous appliquons le système d'équité, de sorte que les hôpitaux puissent suivre le rythme dans une certaine mesure."

Les vaccins sont destinés au personnel soignant qui est en contact direct avec les patients.

L'Agence ne nie pas que la perception négative du vaccin AstraZeneca a également joué un rôle dans cette décision de redistribution. "Mais la grande majorité des prestataires de soins de santé se rendent compte que le vaccin AstraZeneca est aussi un bon vaccin qui protège très bien contre le coronavirus."