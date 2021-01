Yves Van Laethem est d'abord revenu sur les chiffres actuels. Les vacances de Noël commencent à s'éloigner ce qui permet d'obtenir un aperçu plus précis des indicateurs. Le nombre de test a augmenté durant les vacances ce qui a pu expliquer majoritairement l'augmentation des nouveaux cas. Actuellement, le pourcentage de tests positifs continue de diminuer, comme les hospitalisations mais de manière plus modérée que lors des semaines précédentes. Il faudra donc surveiller la situation dans les semaines qui arrivent.

Globalement parlant, l'impact des vacances semble peu important, il semblerait que la population a bien respecté les mesures nécessaires. Nous sommes aujourd'hui revenus à la situation de début décembre, nous savons que l'augmentation de la mobilité avait amené une augmention des nouveaux cas et il faut donc éviter que la situation se reproduise. Nous sommes également dans la période de la grippe, ce qui veut dire que c'est le moment où nous sommes le plus faibles vis à vis des virus et il faut donc faire encore plus attention.

Les chiffres

En moyenne sur la dernière semaine on compte 2086 nouveaux cas par jour soit une augmentation de 24%. Toutes les tranches d'âges sont concernées ainsi que tout le pays. Mais notons qu'à Bruxelles cette augmentation est de l'ordre de 85%, la ville devient le deuxième endroit où on compte le plus de nouveaux cas après Anvers. En ce qui concerne les hospitalisations, nous nous trouvons sur un plateau avec une lente diminution, en moyenne on comptabilise 122 nouvelles admissions soit une baisse de 7%. Ce ralentissement fait que le seuil des 75 hospitalisations ne pourrait être atteint que début mars. Actuellement, 1908 patients sont hospitalisés dont 346 en soins intensifs, soit une diminution de 5 et 9% par rapport à la semaine précédente. Nous déployons une moyenne de 53 décès par jour soit une diminution de 18%.

Les vaccins

Nous ne sommes plus dans un contexte où les foyers de contaminations se multiplient dans les maisons de repos. Seulement 5% des maisons de repos en Flandre et 4% en Wallonie comptent plus de 10 cas, et Bruxelles n'est même pas concernée. La vaccination y est sûrement pour quelque chose selon l'expert. Yves Van Laethem a d'ailleurs souhaité revenir sur le contrôle des lots de vaccins qui se fait de manière tout à fait indépendante en Belgique. Le 13 janvier, environ 50.000 personnes avaient déjà été vaccinées, 10 personnes se sont plaintes d'effets secondaires, ce qui est relativement peu. En général, ce sont des nausées ou de légères fièvres.

Yves Van Laethem est néanmoins revenu sur le décès de la personne de 82 ans, cinq jours après sa vaccination. " Il ne faut pas corréler ce décès au vaccin directement. Nous savons que le risque de mourir à cet âge là est important d'autant plus dans les maisons de repos. Il faut savoir que malheureusement chaque semaine des centaines de personnes meurent dans les maisons de repos". Des examens sont néanmoins en cours pour en apprendre plus sur les raisons de ce décès, mais il faudra attendre une ou deux semaines.

Pour conforter le peu d'effets secondaires du vaccin en Belgique, l'expert s'attarde sur la situation aux Etats-Unis. Sur 1,2 millions de personnes vaccinées, 0,2% ont déclaré avoir des effets secondaires, soit 4.000 personnes c'est donc un nombre très bas. Des effets secondaires qui étaient une nouvelle fois peu inquiétants, mais on note néanmoins certains chocs anaphylactiques. Ce sont des formes d'allergie sévères, elles se sont produites chez 1 personne sur 100.000 en moyenne.