Avec 1 284 patients en soins intensifs, dont plus de la moitié (837) se trouvaient sous respirateur ce 19 novembre, on mesure la gravité de cette seconde flambée épidémique, qui n’atteint que maintenant le niveau du pic de la première vague de mars-avril dernier. Plus généralement, il est acté depuis quelques jours qu’il y a désormais plus de sorties quotidiennes de l’hôpital (environ 525 par jour) que d’entrées (environ 370). De quoi espérer que l’étau se desserre franchement autour des hôpitaux, dont les capacités matérielles et humaines sont toujours mises à rude épreuve.

Autre observation, le moindre nombre de décès à déplorer lors de cette seconde vague (actuellement d’environ 186 décès quotidiens, dont une majorité dans les maisons de repos). Lors du pic de mars avril, à nombre de patients équivalents se trouvant en soins intensifs, quelque 300 personnes en moyenne mourraient dans les hôpitaux et les maisons de repos belges. "Il est clair que cette deuxième vague a fait de nombreuses victimes, mais qu’actuellement, elle est moins meurtrière que la première vague", a résumé le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem ce vendredi. Qui a eu un mot pour les maisons de repos, moins touchées qu’en mars-avril dernier… mais durement touchées tout de même : "Ce sont donc des moments difficiles, bien sûr pour les pensionnaires, mais aussi pour le personnel soignant des maisons de repos", a déploré l’infectiologue.

"Long chemin"

Si le déconfinement n’est pas envisageable dans un avenir proche, une autre donnée, cruciale, est encourageante : le taux de reproduction du virus, qui sert à évaluer la progression (si le taux est supérieur à 1) ou la régression de l’épidémie, se situe actuellement autour de 0,799 selon Sciensano, ce qui signifie que l’épidémie régresse. Avec quelques disparités selon les régions (0,917 dans le Limbourg, 0,633 en communauté germanophone). Reste qu’avec plus de 5 000 personnes encore hospitalisées, la Belgique a encore à faire un "long chemin avant de retrouver une situation plus normale", a prévenu Yves Van Laethem.