Une étude du Forem a analysé le taux d’insertion des jeunes demandeurs d’emploi.

Les jeunes qui sortent des études trouvent-ils facilement du travail ? Quel niveau de formation ouvre le plus les portes d’un premier boulot et quels sont les secteurs les plus porteurs ? C’est à ces trois questions que tente de répondre la dernière étude réalisée par le Forem sur l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi.

On apprend tout d’abord, et ce n’est pas une surprise, que le taux d’insertion à court terme (six mois) est lié au niveau de diplôme obtenu par les jeunes demandeurs d’emploi. “Un diplômé de l’enseignement secondaire supérieur connaît davantage l’emploi dans les six mois qu’un jeune n’ayant pas terminé l’enseignement secondaire”, explique-t-on au Forem.

(...)