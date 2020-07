Les maisons de retraite belges, où quelque 5.000 personnes âgées sont mortes du nouveau coronavirus depuis mars, "parfois dans des conditions effroyables", ne sont "pas prêtes" à affronter une éventuelle deuxième vague, avertit mardi l'organisation MSF Belgique.

Dans un rapport de 32 pages, l'ONG tire le bilan d'une mission inédite de trois mois pour renforcer le personnel dans 138 des 1.561 maisons de retraite du pays. Sa conclusion: "le système n'est pas prêt à faire face à une nouvelle crise sanitaire de cette ampleur".

"Il n'y a pas de plan d'action définissant les responsabilités de tous les acteurs. Il faut un plan d'action finançable et pour l'instant ça n'existe pas", a regretté le président de l'ONG, Bertrand Draguez, interrogé par la chaîne RTBF.

La Belgique, pays de 11,5 millions d'habitants, a déploré à ce jour 9.787 morts du Covid-19 (pour 62.781 personnes infectées), soit une des plus fortes mortalités rapportée à la population.

Selon les chiffres officiels, 4.873 décès (50%) ont eu lieu en maisons de retraite, appelées "maisons de repos" en Belgique.

En intégrant le nombre de résidents de ces établissements décédés à l'hôpital, MSF a calculé que 64% des morts du Covid-19 en sont issus. D'où l'importance du soutien psychologique au personnel, selon l'ONG.

"Le système social et de santé belge actuel, complexe à l'extrême (9 ministres de la santé entre les entités fédérales et fédérées), structurellement sous-financé et toujours plus privatisé ces dernières années, a clairement montré ses limites", poursuit le rapport.

Il précise qu'au moment de la mission de MSF, entre le 21 mars et la mi-juin, "à peine plus d'une maison de repos sur deux (54%) disposait de blouses de protection en quantité suffisante" et "64% d'entre elles suffisamment de masques FFP2". En outre, "plus d'un établissement sur six ne possédait pas de produits capables de tuer le coronavirus, et la désinfection du matériel médical était inadaptée dans 19% des cas".

"Impréparation", "personnel dépassé" et résidents "livrés à leur sort": en constatant la situation belge, l'ONG souligne aussi qu'elle est comparable à celle de "nombreux autres pays".

En France, selon les derniers chiffres officiels, il y a eu 10.476 morts dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad), sur un total de 30.029 décès.