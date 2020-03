Le Collège de médecine générale, qui représente l’ensemble des généralistes francophones, a adressé ce mardi soir une lettre ouverte à la Première ministre Sophie Wilmès (MR), ainsi qu’au ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD&V), à la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD) et au ministre en charge des dispositifs médicaux et des médicaments, Philippe De Backer (Open VLD).

« L’heure est encore plus grave »

Les généralistes francophones estiment que leur demande de prendre rapidement des dispositions pour gérer cette crise du Covid19 efficacement et en intégrant les généralistes aux décisions n’a pas été entendue. « Nous n’avons été que très partiellement entendus et aujourd’hui l’heure est encore plus grave. En effet, les généralistes anticipent : ils vont devoir affronter la sortie d’hospitalisation des patients COVID19, la décompensation de patients chroniques polypathologiques sans surveillance clinique rapprochée depuis plusieurs semaines, les patients en maison de repos et de soins infectés ou pas par le COVID19. Ils vont devoir sortir de leur cabinet. Pour les protéger dans cette tâche, qu’avez-vous prévu ? Nous devons le savoir. Nous y avons droit et nous ne sommes pas les seuls. »

Appel à l’aide

Les généralistes demandent de l’aide, dit le Collège. « Nous avons un besoin urgent d’équipement de protection individuel (EPI) pour faire face à cette seconde vague qui, si elle n’est pas gérée, ira grossir le flot de ceux qui rejoignent l’hôpital avec ce que cela entraînera inévitablement comme conséquences en termes de surcharge des services. Nous avons besoin d’un commandement unique clair pour le navire Belgique. Qui informe et explique en toute transparence l’état de la situation (...). Qui sache réquisitionner le matériel nécessaire et le mettre à disposition des soignants via un système fédéral et efficace. »

Le Collège de médecine générale, écrit-il, est « fier de l’ensemble de ses membres, en constatant l’organisation et la détermination de l’ensemble du Corps des Généralistes qui a pris ses responsabilités à bras le corps. Nous attendons la même chose de la part de l’ensemble du gouvernement ! Le Collège en profite pour saluer aussi la mobilisation inédite de tous les soignants de première et de deuxième ligne ainsi que de tout le personnel d’aide et de soins domicile. »

Le Collège conclut en proposant que son action soit appuyée par le gouvernement fédéral et, à cet effet, demande à celui-ci une réponse claire, précise et transparente sur les moyens de protections qu’il compte mettre en pratique et dans l’immédiat à disposition de la médecine générale.