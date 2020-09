Pour rappel, en raison du nombre croissant de contaminations au coronavirus, de nouvelles mesures entrent en application à Bruxelles dès lundi soir: les bars et cafés devront fermer à 23h00, les endroits où l'on vend de la nourriture fermeront boutique dès 22h00 et les rassemblements de plus de 10 personnes seront interdits.

La commune de Vilvorde a décidé de suivre l'exemple bruxellois et d'adapter sa réglementation. "Si les cafés ferment plus tôt à Bruxelles, les gens risquent de venir terminer leur soirée chez nous", a déclaré le bourgmestre de Vilvorde Hans Bonte (sp.a).

"Etant donné l'imposition des nouvelles mesures à Bruxelles, il est possible que les Bruxellois se rabattent vers une commune de la périphérie, c'est pourquoi je demande à ces bourgmestres d'imposer les mêmes règles qu'à Bruxelles." Dans un souci de clarté et de cohérence, Jan Spooren souhaite ainsi que les cafés ferment à 23h00, pour un minimum de trois semaines. Si un bourgmestre pense que sa commune ne présente aucun danger, l'heure de fermeture pourrait y être maintenue à 1h00 du matin.

Le gouverneur préfère ne pas lister lui-même les communes à risque: "C'est aux bourgmestres eux-mêmes, en collaboration avec la police locale, de prendre cette décision."