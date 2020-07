Le Comité de concertation s’est réuni ce dimanche 19 juillet en présence des experts du Groupe d’Experts de l’Exit Strategy (GEES), les représentants de Sciensano, du RMG et du Centre de Crise ainsi que les responsables sanitaires régionaux.

Au centre des discussions: la recrudescence de l'épidémie de coronavirus observée en Belgique. De nombreux virologues avaient tiré la sonnette d'alarme dans les médias ces derniers jours au sujet de chiffres qu'ils considéraient comme inquiétants.

La réunion de dimanche matin a, par ailleurs, été émaillée de nombreux commentaires à l’égard des prises de position publiques de certains experts. Pour être précis, plusieurs décideurs politiques de différents partis et de différents niveaux de pouvoir ont fait part de leur agacement face au comportement des virologues Emmanuel André et Marc Van Ranst. "Ils réagissent à tout et n’importe quoi , déplore une source. Et leurs propos balancés sur Twitter prennent de plus en plus une coloration politique. Les médias, qui semblent s’ennuyer pendant les vacances, leur donnent trop de place… "