La Libre a pu consulter le rapport bisannuel du Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale, intitulé "Durabilité et pauvreté". Les personnes en situation de précarité y expliquent être oubliées dans le débat climatique. Et pointent les mesures environnementales, dont certaines récentes, qui amplifient les inégalités sociales.