Entre les experts et les politiques, l'ambiance est parfois glaciale. Plongez dans les coulisses du dernier Conseil national de sécurité (CNS).

Un incident minime. Presque anecdotique. Il n’y a pas eu d’invectives, jeudi, entre experts et politiques lors de la réunion du Conseil national de sécurité (CNS). Mais on retiendra que Denis Ducarme (MR), ministre fédéral des Indépendants, a demandé sur un ton incisif à l’infectiologue Erika Vlieghe de recevoir les acteurs du monde culturel non subventionné, aux abois depuis des mois, pour écouter leurs doléances. Cette dernière lui a répondu qu’elle n’avait pas le temps pour cela.