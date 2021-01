Les vaccinations contre le coronavirus ont commencé dans notre pays depuis plusieurs jours maintenant. Jusqu'à présent, seuls les vaccins Pfizer ont été administrés, mais ceux de la firme américaine Moderna le seront bientôt également.

La semaine dernière, ils ont reçu une approbation conditionnelle pour le marché européen. La Belgique a acheté 2 millions de vaccins Moderna. Depuis hier, 8000 doses ont été distribuées dans notre pays, a déclaré le ministre Vandenbroucke à la Chambre, lit-on dans une dépêche néerlandophone de l'agence Belga. La semaine prochaine, il y aura 13 000 doses supplémentaires, 31 000 la semaine du 1er février et 94 000 autres la semaine du 15 février. "Je ne peux pas offrir plus de transparence pour le moment." Cela signifie qu'à partir de la semaine prochaine, il sera possible de vacciner avec le vaccin Moderna dans certains hôpitaux, a précisé le ministre Vandenbroucke.

Le personnel de santé dans les hôpitaux est le deuxième groupe dans la stratégie de vaccination, après les résidents et le personnel des centres de soins résidentiels.