Les mesures décidées ne servent pas la justice sociale, juge la Fédération des services sociaux.

Les mesures décidées samedi par les dix partis soutenant les pouvoirs spéciaux pour stimuler la consommation dans des secteurs affectés par la crise sanitaire profiteront à certains pans de l’économie et à certaines personnes, mais pas aux plus précaires, dénonce jeudi la Fédération des services sociaux (FdSS). Les plus défavorisés de la société sont les grands oubliés de la relance, poursuit-elle. "Ces décisions gouvernementales sont loin d’être à la hauteur de la situation critique dans laquelle se trouvent des centaines de milliers de Belges."

La Fédération salue le principe d’une mesure d’aide sociale complémentaire (50 euros mensuels pendant six mois) pour les allocataires sociaux (bénéficiaires d’un revenu d’intégration sociale du CPAS, personnes porteuses d’un handicap, personnes âgées qui bénéficient d’un revenu garanti…), mais espérait un minimum de 200 euros additionnels par mois, un minimum pour qu’elles ne basculent pas sous le seuil de pauvreté. Elle pointe aussi les nombreux publics, parfois déjà très fragiles, qui sont exclus de cette mesure : les chômeurs dont l’allocation est parfois modique ; les personnes touchant une indemnité d’incapacité de travail ; les sans-papiers ayant perdu leurs revenus professionnels. Des nouveaux publics (200 000 personnes, selon le Bureau du Plan) se retrouvent aussi, depuis la crise, en privation matérielle sévère : les étudiants jobistes ; les travailleurs de l’économie informelle ; les personnes au chômage partiel, des indépendants…

Un choix politique est attendu

Quant au chèque-consommation défiscalisé de 300 euros, qui pourra être offert par les employeurs ? Il ne profitera qu’aux employés d’entreprises en bonne santé, et pas à ceux qui ont perdu leur emploi ou travaillent pour des employeurs fragilisés par la crise, poursuit la FdSS.

Selon elle, il est primordial que le renforcement du pouvoir d’achat des Belges passe par des mesures contribuant à la justice sociale et à la réduction des inégalités. "Ce choix politique, beaucoup de personnes, de familles et d’organisations l’attendent encore et toujours."