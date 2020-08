Un rebond de l’épidémie est constaté depuis quelques semaines en Belgique. Afin d'informer les citoyens belges sur l'évolution de la pandémie, le centre interfédéral de crise a décidé de reprendre les conférences de presse trois fois par semaine à 11h (lundi, mercredi et vendredi). À la fin de celle de ce vendredi, les porte-paroles ont répondu à cette question: "les quartiers les moins aisés des grandes villes sont-ils plus touchés par le coronavirus ?".

Steven Van Gucht et Frédérique Jacobs le confirment. "Le virus circule partout mais il vrai qu'il y a une corrélation entre l'intensité de la propagation du virus et les conditions socio-économiques basses. C'est assez facile à comprendre. Dans ces régions, les familles sont souvent plus grandes et vivent dans des loyers plus petits. Ils vivent donc de manière plus rapprochée. Ce sont aussi parfois des quartiers où il y a moins de parcs et d'endroits où l'ont peut se retrouver en respectant les mesures de sécurité", répond Frédérique Jacobs. "Ces personnes ont aussi souvent des métiers manuels et donc moins de possibilités de faire du télétravail. C'est pour ces raisons que le virus circule un peu plus dans ces régions-là".