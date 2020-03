Parmi les mesures drastiques et inattendues annoncées ce jeudi soir par le Conseil national de Sécurité, la fermeture des restaurants et cafés a frappé les esprits et anéanti de nombreux propriétaires d’établissements horeca.

Par contre, il est important de signaler qu’il leur est tout à fait possible de s’adapter à la situation pour réduire au maximum l’impact économique considérable des mesures. Ainsi, le drive-in et les livraisons à domicile restent autorisés. Plusieurs responsables d’établissements, notamment de pizzeria, pourraient ainsi envisager de se concentrer sur la livraison à domicile et les plats à emporter.

Une offre qui serait particulièrement adaptée pour les personnes âgées et les familles confinées chez elles dans les prochaines semaines.

D’autre part, parmi les suggestions d’internautes pour aider les restaurateurs et cafés en difficultés, on retrouve une idée originale à la veille du week-end : allez racheter le contenu des frigos des restaurants (souvent pleins) et leurs réserves (boissons, lait, vins…) au lieu de vous ruez inutilement dans les supermarchés.

Friteries (à emporter) et salons de coiffure (sur RDV) peuvent rester ouverts

Les friteries font partie des commerces qui pourront rester ouverts, du moins pour leur seule partie où la nourriture est immédiatement emportée. Les espaces où l'on peut rester pour manger devront fermer, a précisé vendredi la ministre de la Santé Maggie De Block sur Radio 1 (VRT). Les salons de coiffure pourront aussi continuer à travailler, mais uniquement sur rendez-vous.

Dans les deux cas, le but est d'éviter que les clients ne se côtoient trop longtemps.