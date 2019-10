L'image a fait le tour de la Toile. Sur celle-ci, figure une hôtesse de l'air, Nidhi Chaphekar, juste après l'explosion à Zaventem, le 22 mars 2016. Blessée, remplie de poussière et le visage en sang, la femme avait fait savoir dernièrement qu'elle souhaitait retrouver la personne qui lui avait sauvé la vie à l'époque. En effet, le 6 octobre dernier, cette dernière avait lancé un appel dans l'émission "Make Belgium Great Again", diffusée sur VTM.", a-t-elle raconté à la chaîne de télévision flamande. Un dessinateur avait été embauché par VTM pour réaliser un portrait-robot de l'homme en question. Selon Het Laatste Nieuws, des centaines de pistes auraient alors été reçues et envisagées par la chaîne. Les plus sérieuses ont été présentées à Nidhi. L'hôtesse de l'air se met à pleurer. "Oui! C'est mon sauveur", s'est-elle émue. L'homme sur la photo est Luc Lowel. C'est ses collègues de Sécuritas qui ont envoyé le cliché suite au portrait-robot. Les deux personnes ont pu discuter via Skype grâce à l'émission. Une séquence forte en émotion comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Luc Lowe travaillait bien à l'aéroport de Zaventem le 22 mars en tant que gardien pour l'agence Sécuritas. "Je me souviens qu’il y avait une femme blessée, mais je me concentrais principalement sur un petit garçon qui se trouvait à proximité, a-t-il expliqué. J’ai perdu une fille il y a quelques années à la suite d’un accident de la route et je voulais tout faire pour que ce gars-là passe. Pour moi, c’est comme si je faisais mon travail. Il y avait tellement d’autres personnes qui ont fait beaucoup plus. Bien sûr, je suis heureux d’avoir pu faire la différence pour Nidhi.