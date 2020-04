Depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, on n’a pas beaucoup mis en avant le rôle des aides familiales qui continuent, malgré les risques, à se rendre chez les aînés qui ont besoin de ce coup de pouce pour pouvoir continuer à vivre à domicile. Certaines avec des masques de fortune, parce qu’elles n’en ont pas reçu un seul des autorités. Visiblement, l’approvisionnement et la distribution de matériel de protection aux services d’aide aux familles et aux aînés (SAFA) subissent les mêmes aléas que les maisons de repos.