Après la première vague du printemps 2020 et la seconde de l’automne 2020, les Belges font face à une troisième remontée épidémique qui leur vaut un troisième confinement. Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), l’a justifié mercredi : "Une très rapide et très forte période de refroidissement était indispensable. Dans les hôpitaux, on est dans une situation difficile. Mardi, il y avait 601 patients Covid aux soins intensifs. Ce mercredi midi, il y en avait 637, soit 36 de plus en un jour. Si cela continue comme cela, dans cinq jours, on sera loin au-delà de 800."

Le Comité de concertation (Codeco) de ce 24 mars 2021 a donc pris les mesures drastiques que l’on sait, comme le Codeco du 30 octobre et le Conseil national de sécurité (CNS) du 17 mars 2020 l’avaient fait avant lui.