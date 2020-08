Le pragmatisme a finalement prévalu… SNCB, communes de la Côte belge et la province de Flandre occidentale ont convenu de limiter le nombre de voyageurs à destination du littoral à partir de vendredi et ainsi éviter, autant que possible, les incidents qui se sont produits ce week-end à Blankenberge.

Les mesures prises doivent permettre d’éviter la cacophonie que l’on a pu constater le week-end dernier lorsque les communes de la Côte ont décidé, chacune de leur côté, de prendre des mesures dispersées. Des communes avaient alors décidé de refouler les touristes d’un jour venus en voiture tandis que d’autres envisageaient de fermer les gares.

Les bourgmestres et la gouverneure faisant fonction, Anne Martens, ont convenu mardi soir avec la SNCB que l’entreprise de chemin de fer ne mettrait pas en service de trains supplémentaires vers la Côte à partir de vendredi.