Un avis du Conseil de la santé avait annoncé qu'administrer le vaccin AstraZeneca uniquement aux 18-55 ans pourrait permettre d'accélérer la campagne belge de vaccination. Une hypothèse confirmée par Sabine Stordeur, coresponsable de la taskforce fédérale vaccination, lors d'une conférence de presse, annonce la RTBF.

L'arrivée prochaine de 443.000 doses du vaccin d'AstraZeneca va permettre d'entamer dès la mi-février la vaccination de plusieurs groupes de personnes âgées de 18 à 55 ans, dont du personnel soignant, les résidents et le personnel d'institutions de soins, des personnes à risques et remplissant des fonctions critiques comme les policiers sur le terrain, a indiqué samedi la task force vaccination. Les groupes prioritaires ne seront donc pas modifiés, mais les personnes âgées de 18 à 55 ans devraient bénéficier d'un accès plus rapide à la vaccination grâce à l'usage exclusif du vaccin AstraZeneca pour cette tranche de la population.

En ce qui concerne le calendrier de vaccination, il ne devrait pas être modifié. Le groupe explique ne pas souhaiter le modifier en raison des incertitudes autour de la livraison des vaccins.