Le confinement est encore trop souvent bafoué.

Après deux semaines de confinement, on pourrait croire que le message est enfin passé. D’autant que le gouvernement n’a pas pris les mesures les plus radicales et permet toujours aux gens de sortir, pour faire du sport ou leurs courses, sans attestation, sans limiter le périmètre à un kilomètre autour de leur domicile. Et pourtant, certains ne se satisfont pas de cette liberté qui est laissée. Outre les rassemblements en rue et dans les parcs en journée, certains éprouvent toujours le besoin de faire la fête, chez eux, en soirée, avec des amis.

(...)