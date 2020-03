L'initiative « Love2seniors » soutient les personnes âgées à distance.

Pour quelques semaines, nous devons rester un maximum confinés chez nous pour endiguer la propagation du virus covid-19. Cet isolement est plus contraignant pour certaines personnes que pour d'autres. Pour une question de sécurité, les personnes âgées - plus à risques - ne reçoivent plus la visite de leurs proches.

Pour adoucir la réalité de cet isolement temporaire, l'initiative "Love2seniors" vous propose d'écrire une lettre, d'envoyer un dessin, ou de communiquer votre soutien envers ces personnes que vous ne connaissez pas mais qui peuvent avoir le temps long isolées dans un home.

Pour participer à ce mouvement solidaire, c'est assez simple. On laisse Love2senior vous expliquer: