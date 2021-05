Les horaires de certains services et magasins ont été adaptés, tandis que d'autres ont pris la décision de faire le pont ce vendredi.

Les grandes surfaces seront, pour la grande majorité d'entre elles, fermées ce jeudi. Certains commerces de proximité seront malgré tout ouverts : pensez à vérifier sur le site des enseignes avant de vous y rendre. Il en va de même pour certains Brico, qui seront ouverts avec des horaires adaptés.

Les centres commerciaux et magasins de grandes chaînes comme Ikea et Mediamarkt garderont également portes closes ce 13 mai. Pour les petites boutiques indépendantes, c'est au cas par cas : elles sont libres d'ouvrir ou non ce jeudi.

Dans tous les cas, tous les magasins ouvriront à nouveau leurs portes ce vendredi.

Les pharmacies seront quant à elles toutes fermées. Il faudra donc se tourner vers les pharmacies de garde en cas d'urgence.

Bpost à l'arrêt

Il n'y aura ni distribution de courrier, ni bureaux de poste accessibles. Aucun service ne sera assuré par Bpost ce jeudi. Seuls les distributeurs automatiques de colis seront accessibles. Ce vendredi, la distribution du courrier aura lieu mais les bureaux resteront fermés.

Les banques font le pont

Febelfin, la fédération du secteur financier belge, annonce sur son site Internet que les banques sont fermées ce jeudi et vendredi. Les clients devront donc se contenter d'effectuer leurs opérations bancaires par voie électronique et d'utiliser le self-banking, les terminaux de paiement et les distributeurs de billets.

Administration et collecte des déchets

Toutes les administrations, qu'elles soient communales, régionales ou fédérales, seront fermées ce jeudi. La plupart feront également le pont ce vendredi.

A Bruxelles, le jour férié n'influe pas sur la collecte des déchets. A l'inverse, en Wallonie, celui-ci n'aura pas lieu jeudi et sera reporté.

En ce qui concerne les Recyparcs, ceux-ci seront ouverts uniquement à Bruxelles avec des horaires adaptés.

Parc d'attractions et parc animaliers

Les parcs animaliers tels que le zoo, Planckendael et Pairi Daiza sont ouverts, mais une réservation est nécessaire. Il en va de même pour les parcs d'attractions, ouverts depuis samedi dernier.