Malgré le coronavirus, ils nettoient Bruxelles : "Cette crise rappelle aux gens que notre travail est essentiel" Société Vincent de Lannoy

Dépôt de Neder-Over-Heembeek, 8h42. La cigarette de Grégory s’écrase quand le moteur Mercedes du camion de Laurent vrombit. Marc referme la portière et voilà les trois collègues encaqués à l’avant du véhicule. Respecter la distanciation sociale ? Impossible. "Et d’habitude on est quatre",précise Marc, ouvrier de propreté publique depuis 18 ans.