Malika Hamidi est docteure en sociologie de l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS) de Paris. Née en France de parents algériens, elle appartient à cette deuxième génération d’immigrées qui porte une identité plurielle dont elle est fière et qu’elle veut faire reconnaître. Son domaine d’étude la pousse à prendre part au débat sur le rôle de l’islam dans notre société. Pour elle, les jeunes femmes musulmanes doivent investir le champ féministe et s’imposer comme des actrices politiques et sociales au sein de la communauté musulmane et dans la société en général. Interview.