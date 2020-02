Sur le bureau de Marie-Hélène Ska, un livre est ouvert. Il s’agit du dernier essai de l’intellectuel français Pierre Rosanvallon, Le Siècle du populisme. Sociologue de formation, la secrétaire générale du syndicat chrétien (CSC) trouve chez cet auteur spécialiste du rôle de l’État dans la société des clefs de compréhension de la société belge actuelle. "Je suis une fan inconditionnelle de Pierre Rosanvallon, depuis longtemps. Son analyse m’inspire sur le rôle de la politique, des corps intermédiaires. Ce sont dans des mouvements charnières comme ceux auxquels on assiste, qu’apparaissent les déformations populistes." Alors que le gouvernement fédéral est en affaires courantes depuis plus d’un an et que les partis n’arrivent pas à s’entendre sur la base des résultats du 26 mai, Marie-Hélène Ska invite le monde politique belge à un sursaut. Sinon, le populisme poursuivra sa progression… Précision : cet entretien a été réalisé avant les évènements de vendredi soir.