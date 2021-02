Invité par le Cercle du Lac, en partenariat avec La Libre Belgique, pour parler de la gestion de cette crise sanitaire, l’épidémiologiste Marius Gilbert estime qu’il est sage qu’on ait décidé de reporter la décision de déconfiner. “D’un côté, on ne peut exclure que la remontée soudaine des hospitalisations soit liée à certains clusters qui seraient assez rapidement contenus. De l’autre, il se pourrait qu’il s’agisse de l’amorce d’une reprise plus structurelle de la transmission. Or les réponses que l’une ou l’autre de ces situations appellent sont très différentes et on devrait y voir plus clair dans les prochains jours.”