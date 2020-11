L'épidémiologiste Marius Gilbert était l'invité de La Première ce matin. L'occasion pour l'expert d'aborder la rentrée scolaire et le risque que cette dernière représente sur l'épidémie de coronavirus en Belgique.



Le scientifique de l'ULB s'est montré très prudent sur l'impact que les écoles pouvaient avoir sur la transmission du virus: " Nous avons de plus en plus de données, mais les données ne donnent pas de réponse tranchée. C'est une réponse intermédiaire, qui montre que la transmission du virus peut se dérouler dans les écoles, et elle s'y déroule, mais pas dans des proportions alarmantes".



Si le virus ne se transmet pas de manière importante en milieu scolaire, c'est surtout en raison de la faible contagiosité des enfants, mais aussi parce qu'ils présentent souvent très peu de symptômes. "On sait que les enfants sont beaucoup moins symptomatiques que les adultes: certes, ils peuvent se faire infecter, mais ils font des épisodes beaucoup plus faibles. Donc en combinant ces deux facteurs, on peut affirmer qu'ils sont beaucoup moins à risque de transmission que les adultes", détaille Marius Gilbert.



"Si l’épidémie a ralenti, ce n'est pas la conséquence de la fermeture des écoles"

L'épidémiologiste reconnaît toutefois que le risque zéro n'existe pas: "On ne peut pas exclure complètement la transmission en milieu scolaire: on sait qu'il va y avoir un petit peu de transmission qui va s'y dérouler, mais pas seulement du fait des enfants, mais aussi du fait des enseignants, du personnel", insiste Marius Gilbert. "Quand l’épidémie a commencé à ralentir, cela ne pouvait pas biologiquement être la conséquence de la fermeture des écoles. Au niveau du timing, le ralentissement s’est fait à un moment qui correspondait au moment où les mesures de fermeture de l’horeca sont entrées en vigueur. Donc on pense qu’il est possible de maintenir le taux de reproduction en dessous de 1 tout en ayant les écoles ouvertes dans des conditions particulières".

Alors pourquoi rouvrir les écoles, si on sait que le retour des élèves peut engendrer davantage de contaminations? Selon Marius Gilbert, tout est une question d'équilibre: "On cherche à faire en sorte que l'épidémie continue à diminuer, que le taux de reproduction général du virus reste inférieur à 1, et ce, malgré la réouverture scolaire." Cette diminution de l'épidémie semble tout à fait réalisable, pour l'expert, grâce aux importantes mesures sanitaires prises en milieu scolaire, mais aussi parce que d'autres secteurs à risque, comme l'Horeca, restent toujours fermés.

Quant au port du masque pour les enfants de moins de 12 ans, comme il a été imposé à Courcelles, "l’inconfort et l’impact psychologique sont certains, alors que le bénéfice l’est très peu", estime Marius Gilbert, qui rappelle qu'on manque de données pour "mesurer l'efficacité réelle" d'une telle mesure.