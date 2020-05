L'épidémiologiste est revenu sur les annonces de Sophie Wilmès de ce mercredi 6 mai.

Le Conseil national de sécurité a annoncé ce mercredi 6 mai que la Belgique pourrait enclencher la deuxième phase de son déconfinement. Débutant le dimanche 10 et le lundi 11 mai, celle-ci prévoit la réouverture de nombreux commerces ainsi que de possibles retrouvailles familiales , sous certaines conditions strictes. Chaque foyer pourra accueillir dès dimanche - jour de la fête des mères - quatre personnes à son domicile . Mais attention, hors de question d'inviter par la suite quatre autre personnes. Il devra toujours s'agir des mêmes contacts. Pour Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, ces assouplissements étaient nécessaires. "La santé, ce n'est pas que celle liée au virus et au corps, a expliqué l'expert membre de la task-force chargée de l'Exit Strategy sur Bel RTL. Il y a également la santé mentale. C'est pourquoi il fallait que les choses s'équilibrent."

Plus on avance dans le déconfinement, plus on devra compter sur la responsabilité individuelle, selon l'épidémiologiste. "On a toujours compté sur les uns et les autres, sans la participation de chacun rien n’aurait marché, a précisé Marius Gilbert. Ce n'est pas donc pas un tournant auquel on fait face aujourd'hui." L'expert a toutefois demandé aux Belges de faire preuve de bon sens afin d'éviter de laisser la possibilité au virus de se propager à nouveau de façon importante.

Pour ce qui est des mesures strictes pour les retrouvailles familiales, le scientifique a estimé que le plus important n'avait pas été souligné. "J’aimerais insister sur un élément sur lequel on n'a pas insisté, a expliqué l'épidémiologiste sur Bel RTL. L’important n’est pas tant le nombre mais bien la façon dont ça se passe." Afin de protéger au mieux ses proches mais également soi-même, il faudra bien se laver les mains dès l'arrivée au domicile. Qui plus est, le port du masque est plus que recommandé pour les personnes âgées. "Il ne faut pas que les gens se disent que parce qu'ils reçoivent quatre personnes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, se comporter comme avant en trinquant, en s'embrassant, a averti Marius Gilbert. Si on fait ça, cette mesure va être un échec". L'épidémiologiste a donc demandé aux Belges de continuer à respecter la distanciation sociale, y compris dans la sphère privée.