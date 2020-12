"Mais je vais respecter la séquence qui s'applique à tous les Belges", a-t-il ajouté. La conférence interministérielle santé s'est accordée jeudi matin sur la stratégie de vaccination que la Belgique mettra en place, a priori à partir du 5 janvier.

Interrogé par la RTBF, Alexander De Croo a assuré qu'il s'inscrivait personnellement dans le processus. "Je vais respecter la séquence qui s'applique à tous les Belges. On va d'abord faire les maisons de repos et les personnes qui y travaillent, puis les personnes qui travaillent dans les soins, ensuite les plus de 65 ans et, enfin, les personnes actives dans les fonctions essentielles avant le large public. Je vais le faire dans cette séquence-là", a annoncé le Premier ministre.

M. De Croo a rappelé que la campagne de vaccination qui devrait débuter le 5 janvier, selon le scénario le plus optimiste, prendrait plusieurs mois. "Cela dépendra du tempo de production des vaccins. Ça n'est pas entre nos mains", a-t-il précisé, ajoutant que ça allait "prendre du temps avant que tout la population soit vaccinée. (...) Donner de faux espoirs, c'est pire."

L'adhésion de la population à cette campagne de vaccination n'est toutefois pas acquise. "Il faudra donner de l'espace aux scientifiques. Comment le vaccin fonctionne ? Quels pourraient être les effets ? Quelle forme de protection ce vaccin fournit ? Ce n'est pas moi qui vais l'expliquer", a indiqué M. De Croo. "Nous avons plein de spécialistes, les meilleurs du monde. C'est à eux de l'expliquer et de répondre."

Alexander De Croo en outre estimé que son gouvernement n'était pas divisé sur ces questions, ajoutant que Frank Vandebroucke restait "le maillon très fort" de son équipe. Il n'y aura pas d'assouplissements des mesures en vigueur d'ici la mi-janvier, a-t-il rappelé.