Selon les informations de la DH, l'Ocam, l'Organe de coordination de la menace terroriste a fait passer de 2 à 3 le niveau d'alerte sur certaines cibles ce samedi. Le niveau 3 sur 4 est celui qui correspond à une menace possible et vraisemblable. Toujours selon la DH, les sites concernés sont les centres d'asile et les mosquées du Nord, de l'Est et du centre du Limbourg.

La menace sur ces sites est directement liée à la disparition du soldat Jurgen Conings. L'individu le plus recherché du pays est lui, toujours classé niveau 4. C'est le niveau qui indique que la menace est sérieuse et imminente. Contacté par nos soins, le porte-parole du centre de crise du ministère de l'Intérieur se refuse à tout commentaire sur cette évaluation. Une évaluation réalisée samedi selon nos informations. Cela fait maintenant 14 jours que Jurgen Conings a disparu. Ce dimanche, des fouilles ont encore été organisées à Lanklaar, en vain. La compagne du militaire s'est également exprimée ce week-end, affirmant ignorer totalement où se trouve Jurgen Conings. "Jürgen, si tu es encore en vie, ne fais pas de victimes" a déclaré la jeune femme sur la chaîne de télévision flamande, VTM.