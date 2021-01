Quelques éclaircies, particulièrement dans la région côtière et le sud du pays, pourront faire leur apparition mais la grisaille persistera par endroits, selon les prévisions de l'IRM.

Les maxima seront proches de +3 degrés en bord de mer, +1 ou +2 degrés dans de nombreuses régions et -2 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Le vent sera faible de direction variable.

La nuit de samedi à dimanche sera également calme et à nouveau assez froide. Des brouillards givrants locaux et de nombreux nuages bas se reformeront dans de nombreuses régions, ainsi que des plaques de glace ou de givre.



Les températures replongeront entre 0 et -2 degrés sur l'ouest et le centre du pays, et entre -3 et -7 degrés dans les régions enneigées de l'Ardenne. Le vent restera faible de direction variable.