La majeure partie du territoire est concernée, à l'exception de la Côte et de la province de Flandre occidentale. Des averses orageuses se développeront dans les prochaines heures au-dessus de la Belgique, d'abord essentiellement sur l'est du pays. Le risque s'étendra ensuite rapidement vers le centre et le nord.

Les cumuls en précipitations pourront à nouveau atteindre 10 à 30l/m2 en 1h de temps. Le risque de grêle est moins important, mais possible très localement, prévient l'IRM.

Bien que quelques averses soient également possibles sur l'extrême ouest, la probabilité de fortes précipitations orageuses semble moindre que sur les autres régions.