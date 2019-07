Un front d'averses orageuses traversera le pays ce vendredi à partir du nord et de l'ouest, selon les prévisions de l'IRM. Les fortes précipitations, qui pourront être accompagnées de grêle et de coups de vent, gagneront rapidement le centre puis l'Ardenne. Le ciel devrait s'apaiser en cours d'après-midi sur la Côte, puis l'ouest et le centre du pays en soirée. Le thermomètre affichera entre 20 et 22 degrés à la mer et en Ardenne, et entre 22 et 24 degrés dans les autres régions, sous un vent modéré qui soufflera d'ouest, puis de nord-ouest. Vendredi soir, les dernières averses quitteront la Belgique par le sud-est et un temps plus sec avec de larges éclaircies s'installera provisoirement sur le pays. Pendant la nuit, les nuages se feront à nouveau plus nombreux, avec des minima compris entre 10 et 12 degrés en Ardenne et entre 13 et 15 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible à modéré de nord-ouest.

Le week-end sera partagé entre averses résiduelles samedi et un temps plus serein dimanche.