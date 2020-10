Toutefois l'est et le nord-est du pays pourraient bénéficier d'un temps plus sec, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 14 degrés en Haute Ardenne et 17 ou 18 degrés en Campine. Le vent sera parfois assez fort avec des rafales jusque 50 km/h, à la côte et sur les sommets de l'Ardenne.

Samedi, le ciel sera d'abord très nuageux avec de la pluie. En cours de journée, le temps deviendra plus sec avec le développement de quelques éclaircies, selon l'IRM. Les maxima se situeront entre 11 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 15 degrés dans le centre sous un vent modéré à parfois assez fort de sud puis de sud-est.

Dimanche, la nébulosité deviendra variable avec quelques averses, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima varieront de 11 à 15 degrés. Le vent sera encore bien présent, souvent assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec par endroits des rafales de 75 km/h.