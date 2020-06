Ce samedi après­-midi, des nuages cumuliformes alterneront avec des éclaircies, avec encore la possibilité d'une averse locale sur l'est du pays, d'après l'Institut royal météorologique (IRM).

Les températures se situeront autour de 20°C à la mer et en Ardenne et jusqu'à 26°C en Campine. Le vent sera généralement faible, avec, au littoral, une brise de mer de nord­-nord­-est. Le ciel deviendra plus nuageux dans la soirée, avec la formation de voiles d'altitude, mais il fera généralement sec. Les minima se situeront entre 11°C en Hautes­ Fagnes et 15°C sur le centre du pays. Le vent sera d'abord faible et variable, puis modéré.

Dimanche, il fera d'abord assez ensoleillé, mais des nuages se développeront au fil de la journée et alterneront avec des éclaircies. Les maxima seront proches de 20°C à la mer et en Ardenne et de 25°C sur le centre.

La journée de lundi commencera avec du soleil et quelques voiles d'altitude. Au fil des heures, des nuages cumuliformes se développeront et quelques averses éclateront par endroits, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima oscilleront entre 20°C à la mer et 24°C en Campine, sous un vent faible à modéré.

Mardi, l'instabilité se renforcera avec le développement de quelques averses parfois accompagnées d'orages et pouvant être localement intenses. Les maxima atteindront des valeurs autour de 22°C dans le centre. Le vent sera généralement faible, mais quelques rafales seront possibles sous les averses orageuses.

Mercredi, le temps sera aussi très variable avec, surtout l'après­-midi, des averses orageuses qui pourront de nouveau être assez intenses. Les maxima évolueront autour de 21°C sur le centre du pays.

Jeudi, le risque d'orages restera important. Les maxima s'établiront autour de 22°C sur le centre.

Vendredi, le temps restera encore assez variable avec de nombreux nuages et des averses, localement orageuses. Les maxima seront encore de 22°C sur le centre. La probabilité d'averses deviendra cependant plus faible, avec davantage de soleil.