Encore une après-midi sous la grisaille, prévient l'IRM mercredi dans son bulletin de la mi-journée. Quelques trouées locales seront toutefois possibles sur l'ouest. Par ailleurs, des nuages plus épais pourront laisser échapper l'une ou l'autre ondée isolée, notamment sur la région côtière et l'est du pays. Les maxima se situeront entre 2 degrés sur les hauteurs ardennaises et 8 degrés en bord de mer. Quant au vent, il sera faible de direction variable. Le ciel restera généralement très nuageux, en soirée, accompagné de quelques faibles précipitations sous la forme de bruine ou de neige en grain sur les reliefs. Les minima oscilleront entre 0 et 5 degrés, sous un vent modéré.

Jeudi, le ciel sera couvert avec des périodes de pluie. Quelques flocons de neige (fondante) tomberont en Hautes-Fagnes et sur le flanc sud où une accumulation de quelques centimètres est même annoncée. Le thermomètre affichera entre 1 et 7 et le vent deviendra modéré à assez fort, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 40 ou 50 km/h.

Vendredi, c'est à nouveau un ciel bouché qui nous attend, au réveil, avec des périodes de pluie ou de fortes averses, et de la neige (fondante) sur les hauteurs de l'Ardenne. Au fil de la journée, les éclaircies feront toutefois leur apparition. Le vent soufflera assez fort, avec des rafales annoncées autour de 75 km/h.