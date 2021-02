Quelques chutes de neige, généralement peu importantes, pourront encore se produire par endroits. Les maxima varieront entre -5 degrés sur le nord du pays et +1 degré en Gaume. Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral assez fort et sur le sud du pays faible de direction variable. L'IRM a d'ailleurs lancé un avertissement "jaune" aux conditions glissantes sur tout le territoire, soit pour prévisions de 1 à 5 cm de neige fraîche en 6 heures, ou 5 à 10 cm de neige fraîche en 24 heures, ou du verglas (très) localisé, ou encore des plaques de givre ou de glace.

La nuit prochaine sera très froide. Le ciel sera d'abord assez nuageux avec quelques chutes de neige résiduelles qui s'évacueront vers le sud en cours de nuit. Le ciel se dégagera ensuite à partir du nord. Les minima varieront entre -11 degrés en Campine et -2 degrés en Gaume. Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral assez fort.

Mardi, des courants polaires continentaux très froids détermineront notre temps. Le gel sera permanent avec des maxima de -7 degrés dans le nord du pays à -1 degré en Gaume. Quelques débordements nuageux seront encore possibles sur le sud du pays avec éventuellement quelques flocons. Le temps sera plus lumineux sur le nord.

La journée de mercredi sera froide et assez ensoleillée malgré quelques passages nuageux. Le gel restera permanent avec des maxima de 0 à -5 degrés en allant du littoral vers les hauts plateaux des Hautes Fagnes. Le vent de nord-est restera piquant. La nuit suivante sera particulièrement froide avec des minima de -6 à -13 degrés, voire encore inférieurs dans certaines vallées de l'Ardenne.

L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des foyers domestiques et des chauffe-eau et attire l'attention sur le fait d'être attentif à tout symptôme de type "maux de tête" ou "envie de vomir" qui pourrait être dû à une intoxication au CO.

L'Institut royal météorologique (IRM) met en garde lundi matin contre des conditions glissantes sur tout le pays, dès l'aube et jusqu'à mardi matin. Lundi et la nuit prochaine, quelques chutes de neige, généralement peu importantes, se produiront encore par endroits (1 à 3 cm). Des plaques de glace pourront également rendre les routes glissantes par endroits.

