Les maxima varieront autour de 10 degrés. Demain et vendredi, le temps sera à nouveau souvent sec alors qu'une nouvelle zone de pluie atteindra le pays samedi en soirée, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Il fera encore doux avec des maxima proches de 11 degrés. Aujourd'hui, le temps restera sec mais il fera très nuageux à couvert sur de nombreuses régions. Surtout sur le nord­-est, on prévoit de larges éclaircies. L'après­-midi, quelques éclaircies pourront aussi se développer dans les autres régions. Les maxima seront doux et atteindront 7 ou 8 degrés sur le relief ardennais et 9 ou 10 degrés ailleurs. Le vent sera modéré de sud à sud­-est. Sur les hauteurs, des rafales de 50 km/h sont possibles.

Ce soir, quelques éclaircies seront observées et il fera encore sec en de nombreux endroits. Toutefois, la nébulosité augmentera depuis la côte suivie par des pluies depuis l'ouest. En fin de nuit, le temps sera plus sec à l'arrière sur l'ouest et quelques éclaircies pourront se développer. Les minima se situeront entre 5 et 8 degrés sous un vent modéré de sud, qui s'orientera au sud­-ouest en fin de nuit.

Jeudi, une faible perturbation quittera le pays via l'Allemagne et les Pays­ Bas. A l'arrière, la nébulosité deviendra variable et le temps généralement sec depuis l'ouest. Sur l'ouest, la probabilité de précipitations sera plus faible avec de plus larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 7 degrés en Hautes­ Fagnes et 10 degrés à la mer. Le vent de sud­-ouest restera modéré.

Vendredi, le temps sera partiellement à très nuageux, mais il fera souvent sec. Les maxima seront compris entre 7 et 10 degrés.