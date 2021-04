Des plaques de glace ou de givre localisées pourraient être présentes notamment dans l'est du pays. Du brouillard givrant pourra aussi se former dans certaines vallées en Ardenne.

L'avertissement s'étend de 05h00 à 11h00 du matin et vaut pour les provinces de Liège, de Luxembourg et de Namur.

Un temps généralement sec

Outre cette alerte, les prévisions de l'IRM pour ce mercredi sont plutôt bonnes. La journée débutera par un temps pratiquement sec partout avec des éclaircies et des champs nuageux. Des nuages apparaîtront ensuite dans l'intérieur des terres, entraînant un risque d'averse de pluie ou de grésil. Des périodes ensoleillées devraient cependant égayer l'après-midi dans l'ouest du pays. Les maxima seront compris entre 4°C en Hautes Fagnes et 9 ou 10°C sur le centre et l'ouest. Le vent faible et variable deviendra modéré de secteur nord. Sous les averses, des rafales de 50 km/h ne seront pas exclues.

Quelques averses hivernales se produiront encore sur l'est du pays ce soir, puis le temps deviendra sec et le ciel dégagé. La nébulosité augmentera au cours de la nuit et le nord-ouest du pays pourrait connaître des averses à caractère hivernal. Le temps devrait en revanche rester sec ailleurs. Les minima varieront de localement -6°C en Haute Ardenne à 2°C à la mer. Le vent de nord deviendra progressivement faible dans les terres.

Jeudi, la journée débutera par un temps froid avec, vers l'intérieur des terres, des gelées et de larges éclaircies. Dans le nord-ouest, par contre, le ciel sera déjà plus nuageux avec des averses, éventuellement hivernales. Les maxima seront compris entre 5°C en Hautes Fagnes et 9 ou 10°C dans l'ouest du pays.