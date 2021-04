Le ciel sera parsemé de nuages ou totalement encombré par eux mardi, avec régulièrement des giboulées de grésil, de neige ou de neige fondante, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Un coup de tonnerre pourra aussi gronder. L'Ardenne sera, elle, enveloppée sous les chutes de neige. Vestes, manteaux et bonnets seront de sortie pour les promenades de mardi, le mercure oscillant entre 0 et 6°C seulement. Le vent soufflera en outre modérément, et assez fort au littoral, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 60 km/h.

Le temps restera variable mardi soir et pendant la nuit. Les averses hivernales diminueront progressivement en intensité sur l'ouest et les régions frontalières de la France. Le nord-est et l'est de la Belgique seront eux frappés en fin de nuit par une ligne d'averses. Les flocons de neige tomberont encore sur l'Ardenne. Les températures chuteront à -5°C en Hautes Fagnes et 3°C en bord de mer. Le vent restera soutenu, des rafales de 60 à 65 km/h étant prévues, surtout à la Côte.

La perturbation, avec ses précipitations hivernales, devrait quitter le pays mercredi mais il fera toujours froid pour la saison: entre 0 et 7°C. Le vent soufflera encore fortement avant de diminuer en intensité en cours d'après-midi.