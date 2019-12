L’Institut royal météorologie annonce de la pluie et de la douceur jusqu’à la Saint-Sylvestre.

Le moins que l’on puisse écrire, c’est que la fin de l’année 2019 et le début 2020 ne n’annoncent pas sous les meilleurs auspices.

Après un réveillon de Noël chaotique marqué par de fortes rafales de vent et des coups de tonnerre localisés, à quelle météo pouvons-nous nous attendre pour cette fin d’année ? À rien de bien folichon, hélas. Cette année, les fêtes de fin d’année auront plus que jamais un parfum d’automne.

Selon l’Institut royal de météorologie (IRM), quelques averses seront encore possibles en matinée le jour de Noël.

Le temps deviendra ensuite généralement sec bien que nuageux.

Le vent devrait être nettement plus doux que la veille tout comme les températures qui ne descendront pas sous la barre des 2 degrés.

Ce jeudi matin, le temps sera sec et nuageux. Des averses éparses sont à prévoir et les températures seront comprises entre 2 et 6 degrés.

La journée de vendredi sera également pluvieuse. Les maxima seront plus doux que la veille et seront compris entre 3 ou 4 degrés en Haute Fagne et 9 à 11 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré.

Le week-end, le temps sera généralement sec mais aussi un peu plus frais que la veille avec des maxima autour de 5 ou 6 degrés en plaine et un risque de faibles gelées nocturnes, principalement en Ardenne.

Et pour la Saint-Sylvestre ? Si l’on se fie aux dernières prévisions de l’IRM, le temps devrait être sec et les températures devraient se situer au-dessus des moyennes de saison.