Sur le plan climatique, nous venons de vivre un période peu courante, nous expliquait, mardi, Pascal Mormal, climatologue à l’Institut royal météorologique (IRM). “Du 13 mars au 27 avril, il est tombé à Uccle 9 litres de pluie par mètre carré, dont 5 au mois d’avril. Il a plu mardi et il devrait pleuvoir en maints endroits du pays ces mercredi et jeudi, de quoi terminer le mois aux alentours des 25 litresà Uccle, soit moins de la moitié (51,3 litres) de la normale”. Ce qui rend les choses “acceptables” dans plusieurs régions du pays (mais pas partout), c’est le fait qu'en février et que début mars, la pluviosité a été abondante mais il ne faudrait toutefois pas que les précipitations de ces prochains jours ne soient qu’un feu de paille car si mai devait être aussi sec qu'avril, la situation pourrait se compliquer.

Enormément de soleil.

Pascal Mormal relève encore deux choses: la température moyenne du mois d’avril tournera autour de 12,8°C. C’est 3°C de plus que la normale mais cela reste éloigné des 14,3°C du mois de juin 2007. Quant à l’insolation, elle tournera, à Uccle, autour des 275 heures (on était à 269 heures lundi soir). Dans l’histoire des observations (qui ont commencé en 1887) cela placera avril 2020 en deuxième position derrière avril 2007, qui avait connu 301,2 heures d’ensoleillement.