La Lorraine belge pourrait toutefois rester à l'écart de ces précipitations durant une bonne partie de la journée. Les maxima seront compris entre 6° et 9° sur le sud du pays, et entre 9° et 12° ailleurs. Le vent sera modéré de secteur sud-ouest; en fin de journée, il virera au secteur ouest à nord-ouest sur l'ouest de la Flandre, en faiblissant.

Dimanche soir et durant la nuit, des champs nuageux se formeront avec toujours des pluies ou de bruines intermittentes. Sur le nord du pays, le temps devrait néanmoins devenir plus variable avec quelques ouvertures. Les minima seront compris entre 4° et 9°.

Lundi, il fera souvent très nuageux et brumeux avec parfois de faibles pluies ou de la bruine sur la moitié sud du pays. En Flandre, le temps restera le plus souvent sec avec une alternance de nuages et d'éclaircies une fois la grisaille matinale dissipée. Les maxima se situeront entre 6° en Ardenne et 10° sur l'ouest.

Mardi, le temps sera sec avec graduellement de larges éclaircies tandis que les températures évolueront peu.