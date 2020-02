La météo neigeuse a entraîné quelques embarras de circulation dans de nombreux endroits mais principalement au sud du sillon Sambre et Meuse.

Le plus sérieux s’est produit sur la E411, à hauteur de Longlier, après qu’une collision eut impliqué des camions et des voitures. Seize kilomètres de files ont été observés et des retards de deux heures ont été enregistrés. De quoi donner du grain à moudre à Touring, qui souhaite que les camions soient interdits de circuler dès qu’une vigilance orange est annoncée par l’IRM. Une proposition impraticable selon Vias, faute d’infrastructures adaptées, notamment en matière de parkings.

Côté pile, les chutes de neige enregistrées, ces dernières heures, ont fait des heureux : neuf centres de ski étaient accessibles en province de Liège et plus particulièrement sur les hauts plateaux fagnards, où une couche de 20 cm a été mesurée du côté du Signal de Botrange et à la Baraque Michel. Une épaisseur de 25 cm a même été constatée à Baugnez, sur les hauteurs de Malmedy. Les amateurs ont pu pratiquer le ski alpin mais aussi le snowboard, le snowblade, le ski de fond et la motoneige.

Les chutes de neige étaient censées s’évacuer vers l’Allemagne dans la nuit de jeudi à vendredi mais on annonçait un vendredi matin difficile en raison de la formation de plaques de glace sur tout le pays. On n’est pas sûr que la pratique des sports d’hiver puisse survivre à la journée de vendredi car le thermomètre est donné en hausse dès samedi.