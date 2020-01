Ce dimanche après-midi, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux, selon les prévisions de l'IRM.

Quelques faibles averses de pluie ou à caractère hivernal seront parfois encore possibles, surtout au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans l'ouest et le centre du pays, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 2 et 8 degrés. Le vent sera modéré, et à la Côte parfois encore assez fort, de secteur nord.

Ce soir et cette nuit, le temps deviendra sec, à une dernière averse hivernale près sur les hauteurs de l'Ardenne. L'IRM prévoit d'abord de larges éclaircies. Des nuages bas se formeront ensuite en Ardenne. Localement, de la brume ou du brouillard givrant seront possibles avec un risque de plaques de glace ou de givre. Les minima seront compris entre -2 et +3 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord à nord-est. Lundi matin, il conviendra d'être prudent suite à la présence de brouillard givrant par endroits et localement de plaques de givre ou de glace. Après la dissipation de la grisaille matinale, pouvant persister jusqu'en mi-journée dans certaines régions, le temps deviendra sec, calme, avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les maxima se situeront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés à la Côte. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur nord-est. Mardi à l'aube, les gelées seront quasi généralisées. La matinée sera froide avec quelques bancs de brouillard givrant ainsi que des nuages bas localement tenaces, surtout sur l'ouest et le nord-ouest du pays. En cours de journée, le temps deviendra ensoleillé. Les maxima oscilleront entre 2 et 5 degrés. Le vent sera généralement faible de direction variable. Mercredi matin, on note encore le risque de quelques bancs de brouillard givrant. Assez rapidement, beaucoup de nuages bas dériveront ensuite depuis la Mer du Nord, éventuellement accompagnés de quelques bruines. Dans l'extrême sud-est du pays, les éclaircies persisteront toute la journée. Les maxima seront compris entre 2 et 7 degrés.