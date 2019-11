Celle-ci entre en vigueur mardi à 22h00 et sera levée mercredi à 11h00. L'avertissement concerne les provinces de Limbourg, Liège et Luxembourg. © IRM

Mardi soir et jusqu'à mercredi matin, les conditions pourraient devenir glissantes en raison du gel de portions de routes humides sur l'est et le sud-est du pays, prévient l'IRM. En outre, pour les provinces de Liège et de Luxembourg, l'Institut prévoit également un risque de formation de brouillard givrant. © IRM

Les minima seront compris entre -7 degrés dans certaines vallées ardennaises, -2 degrés environ dans le centre et autour de 0 degré à la côte.