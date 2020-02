Des averses au caractère hivernal sont attendues dans tout le pays dès mardi, principalement en Ardenne, annonce l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin météo de la mi-journée.

Mardi, la journée débutera avec un temps couvert et encore quelques pluies sur l'est du pays. Sur l'ouest et le centre, il fera plus sec avec temporairement la possibilité de larges éclaircies. L'après-midi, le temps deviendra cependant plus variable et le risque d'averses augmentera sur l'ensemble des régions. Celles-ci pourront adopter un caractère hivernal avec du grésil, voire de la neige fondante en Ardenne. Un coup de tonnerre sera également possible. Les maxima seront compris entre 4 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés sur l'ouest et le centre. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest-sud-ouest. Les rafales ne dépasseront pas 50 à 60 km/h.

Mardi soir et durant la nuit, le temps restera assez variable avec le passage de plusieurs lignes d'averses assez soutenues. Celles-ci adopteront un caractère hivernal sur l'ensemble du pays avec de la neige ou de la neige fondante au sud du sillon Sambre-et-Meuse et du grésil ou de la neige fondante en plaine. Une accumulation de neige sera donc possible en Ardenne, voire temporairement à plus basse altitude. Les minima seront compris entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et +4 degrés au littoral.

Mercredi sera marqué par un temps variable avec des averses, parfois intenses, alternant avec des éclaircies. En Ardenne, il s'agira d'averses de neige, pouvant alors conduire à une accumulation de plusieurs centimètres. Ailleurs, les averses seront sous forme de pluie, de neige fondante ou de grésil, et pourraient prendre un caractère orageux.

Le restant de la semaine s'annonce encore variable et plus frais, avec parfois de fortes averses et toujours un risque de neige en Ardenne.