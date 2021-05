Le ciel sera changeant, mercredi après-midi, mêlant éclaircies avec des nuages parfois porteurs d'averses, selon le bulletin de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Le risque de coups de tonnerre et de grésil sera toujours présent, tout comme la possibilité d'avoir un peu de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 6 et 12 degrés. Le vent sera lui modéré à parfois assez fort, les rafales pouvant atteindre 50 à 60 km/h.

En soirée, de nouvelles averses gagneront notre pays par l'ouest. Elles pourront encore être accompagnées de coups de tonnerre, de grésil ou d'un peu de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne.

En cours de nuit, la tendance aux averses s'estompera pour laisser place à des éclaircies de plus en plus larges. Les minima varieront de 0 degré en Hautes-Fagnes à 6 degrés en bord de mer. Le vent deviendra faible à modéré et reviendra au secteur sud-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h pourront se produire sous les averses les plus intenses.