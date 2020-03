Le ciel sera encore couvert, vendredi après-midi, avec de la pluie sur l'est du pays. Il s'éclaircira et laissera place à un temps plus sec avec une possibilité d'averses locales, à l'ouest.

Les maxima se comprendront entre 3 et 9°C, selon les estimations de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent sera modéré à fort avec un risque de rafales à 55 km/h. Le temps sera similaire, samedi, avec des passages nuageux plus fréquents dans l'est et des maxima autour des 10°C. Quelques averses seront encore possibles sur la moitié est, en soirée. Elles prendront un caractère hivernal sur les hauteurs ardennaises. Sur l'ouest et le centre, il fera généralement sec, avec de larges éclaircies. En Ardenne, la nébulosité restera abondante en raison de nuages, bas, susceptibles réduire la visibilité par endroits. Les minima seront compris entre -1 et 3°C dans l'intérieur du pays et autour de 4°C à la mer. Quelques plaques de glace ne sont pas exclues sur l'ouest.

Samedi débutera avec un temps sec et des périodes ensoleillées sur la plupart des régions, excepté en Ardenne où la grisaille subsistera. En cours de journée, des nuages se développeront, avec un risque d'averses localisées. Les maxima seront de 4 à 10°C, sous un vent faible à modéré. Samedi soir et durant la nuit de samedi à dimanche, le brouillard augmentera, avec, par la suite, un risque de faible bruine. En fin de nuit, les rafales pourront atteindre 50 km/ h.

La matinée de dimanche verra un temps sec, avec quelques éclaircies sur l'est du pays. La région ne restera pas tranquille pour autant puisque une zone de pluie abordera l'ouest avant de s'étendre sur le reste du territoire. Quelques éclaircies seront possibles en fin d'après-midi. Les maxima se situeront entre 6 et 11°C et le vent sera généralement assez fort, avec des rafales de 50 à 70 km/ h.

Lundi, le ciel sera encore très nuageux sur les reliefs de l'est. Ailleurs, le temps restera généralement sec, avec un ciel dégagé. Dans l'après- midi, les champs nuageux deviendront toutefois de plus en plus nombreux par l'ouest, à l'approche d'une zone de pluie active en fin de journée et soirée. Les maxima avoisineront les 5°C sur les hauteurs de l'Ardenne et 10°C en plaine. Mardi, le ciel sera souvent très nuageux avec des périodes de pluie. Le temps restera venteux, avec des rafales de 70 à 90 km/h, et les températures douces avec des maxima de 9 à 11°C en Ardenne, et de 11 à 13°C ailleurs.

Il fera encore venteux, mercredi, mais les températures resteront assez douces, avec des maxima de 6 à 9°C en Ardenne, et autour de 11°C en plaine. Jeudi, des périodes nuageuses, accompagnées de pluies ou d'averses, sont à prévoir sous des maxima de 9 à 13°C et un vent toujours soutenu.

Le temps sera plus variable, vendredi, avec des averses sous forme de pluie ou de grésil et pouvant prendre un caractère hivernal en Hautes-Fagnes. Les maxima seront compris entre 2 et 6°C en Ardenne et entre 6 et 9°C ailleurs.